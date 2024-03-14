Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي منصة "X".. مفاجأة يحضرّها لكم إيلون ماسك ما هي؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1174912-638459957235547308.jpeg
Doc-P-1174912-638459957235547308.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحضرّ منصة "X" مفاجأة لمستخدميها خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنه الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وأشار ماسك إلى أن المنصة ستوفر خلال هذا الأسبوع لمستخدميها برمجيات Grok التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستكون معرّفات هذه البرمجيات مفتوحة المصدر.
Advertisement

ولم يتطرق إلى الميزات التي ستوفرها برمجيات Grok، لكن من المتوقع أنها ستكون بمثابة مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لمستخدمي منصة "X"، وأن تتوفر للمشتركين في خدمات المنصة المدفوعة مقابل 16 دولارا شهريا.

وكان ماسك قد روج سابقا لفكرة أن تكون معرفات برمجيات Grok مفتوحة المصدر، وفي حال تحقق هذه الأمر فإن شركة "xAI" التي أسسها، والتي تطور هذه البرمجيات ستنضم إلى العديد من الشركات التي قامت بمثل هذا الأمر من قبل مثل "Meta" وشركة "Mistral" الفرنسية الناشئة.

وكانت شبكة "X" المملوكة لماسك، قد كشفت العام الماضي أيضا عن جزء من الرموز المصدرية لخوارزميات برامجها، والآن ستنضم إليها شركة "xAI" التي تعمل في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:04 | 2024-03-14
04:58 | 2024-03-14
03:40 | 2024-03-14
00:00 | 2024-03-14
16:00 | 2024-03-13
13:10 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24