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تكنولوجيا وعلوم

مدير Activision السابق يحشد لشراء "تيك توك"

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:00
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يسعى المدير التنفيذي السابق لشركة Activision، بوبي كوتيك، إلى الاستحواذ على منصة "تيك توك"، فيما أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم الشركة الأم "بايت دانس" ببيع التطبيق في غضون 180 يوماً أو المخاطرة بالحظر داخل الولايات المتحدة.
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وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أخيراً، أن كوتيك يبحث عن شركات لتمويل الصفقة، لافتةً إلى أنه تحدث، خلال حفل عشاء على هامش مؤتمر Sun Valley الأسبوع الماضي، مع أحد مؤسسي شركة "بايت دانس"، زهان يمينج، ومدير OpenAI التنفيذي سام ألتمان، بشأن خطته لشراء "تيك توك".

ووفقاً للصحيفة، فإن كوتيك يسعى إلى إقناع OpenAI للدخول كشريك في الصفقة، عبر الاستفادة من المحتوى المصور الضخم المتوفر على المنصة، والذي من الممكن أن يستخدم في تدريب نماذجها الذكية، خاصة بعد إطلاقها لنموذج Sora المتخصص في إنشاء الفيديوهات من خلال الأوامر النصية. (الشرق)
 
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