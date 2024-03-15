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تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من Tecno.. ينافس بكاميراته وتقنياته أفضل الهواتف!
Lebanon 24
15-03-2024
|
05:40
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روّجت Tecno لهاتفها الجديد الذي ينافس بكاميراته وتقنياته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.
ويأتي هاتف Camon 30 Premier الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد، يتميز بتصميمه الأنيق، أبعاده (162.7/76.2/7.9) ملم.
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ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل مزودة بعدسة للتصوير العريض.
وشاشته جاءت LTPO AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 451 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HIOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 Ultimate، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.
ودعمته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Infrared للتحكم بالإكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 70 واط. (روسيا اليوم)
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