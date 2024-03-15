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تكنولوجيا وعلوم

منافس chatgpt يصعد وبقوة.. هذا جديد "كوبايلوت"

Lebanon 24
15-03-2024 | 14:00
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كشفت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من التحديثات لمساعدها الذكي Copilot، من خلال ترقية النموذج الذكي الذي يعتمد عليه إلى GPT-4 Turbo، إلى جانب إتاحة الاشتراك في باقة كوبايلوت المدفوعة Copilot Pro عالمياً.
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وأضافت الشركة، ميزة حصرية للمشتركين في الإصدار المدفوع "كوبايلوت برو"، تسمح بإمكانية العودة إلى استخدام GPT-4 الأقل من حيث الإمكانيات، لتلبية احتياجاتهم وأداء المهام التي لا تحتاج إلى الأداء القوي للإصدار الأحدث.
وأعلنت الشركة الأميركية، في بيان، فتح الباب أمام مستخدمي "كوبايلوت" في 222 دولة حول العالم، للاشتراك في الإصدار المدفوع "كوبايلوت برو"، بعد إطلاقه منتصف يناير لعدد محدود من الدول.

وقررت الشركة منح مستخدمي "كوبايلوت برو" شهراً مجانياً، قبل الدفع مقابل الاشتراك الذي يتيح للمشتركين أولوية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، خاصة في أوقات زيادة الاستخدام والعبء على خوادم الشركة، إلى جانب السماح للمشترك بإنشاء حتى 100 صورة يومياً، كما يمكنهم إنشاء صور بجودة فائقة، والسماح لهم بإنشاء صور عرضية Landscape images.

ويكلف الاشتراك الشهري 20 دولاراً، وهي نفس التكلفة الخاصة باشتراك خدمة ChatGPT Plus.(الشرق)
المصدر: الشرق
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