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تكنولوجيا وعلوم

في روسيا.. أبحاث تتوصل لإضافات تمنع المعادن من التآكل

Lebanon 24
15-03-2024 | 17:00
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أفاد المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك، أن علماء كلية الهندسة المتقدمة في الجامعة ابتكروا إضافات خاصة لحماية الطلاء الكهربائي للمعادن من التآكل.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "اتضح في سياق البحث في مركز الكفاءة "الهندسة البيئية" التابع للجامعة، أن استخدام الثيوريا (مركب عضوي من الكربون والنيتروجين والكبريت والهيدروجين) وبروميد N-octylpyridinium (مادة تعتمد على الهيدروكربونات والبروم) تعمل على تحسين خصائص الترسيب الغلفاني للنحاس والقصدير وسبائكهما. وتسمح المواد المضافة بزيادة الاستقطاب الكاثودي في إلكتروليتات حمض الكبريتيك، ما يساعد على تحسين جودة الطلاءات ومتانتها".
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ويشير المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيسرك، إلى أن الطريقة الجديدة خطوة مهمة للأمام في مجال الطلاء الكهربائي ويمكن أن تستخدم في مختلف القطاعات الصناعية. يمكن أن يؤدي تحسين خصائص عملية الطلاء إلى الحصول على طلاءات ذات جودة أعلى وفترة خدمة أطول، ما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج.

ووفقا للمكتب، يمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في صناعات الإلكترونيات الدقيقة، وإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة، والتشطيب المضاد للتآكل، والطلاء الزخرفي.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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