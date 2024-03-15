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تكنولوجيا وعلوم

مرسيدس تعلن استعدادها لإطلاق سيارتها الكهربائية عالميًا.. ما هي مواصفاتها؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 17:55
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قطعت السيارة الكهربائية Vision EQXX من مرسيدس مسافة قدرها ألف كم بشحنة واحدة فقط، وذلك في ظل مواصلة الشركة الألمانية السعي إلى جعل سياراتها الكهربائية المستقبلية التي تسير على الطريق فعالة قدر الإمكان.
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وقاد مهندسو مرسيدس سيارة Vision EQXX عبر الصحراء العربية، وسافرت السيارة الكهربائية من الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد سجلت كفاءة قدرها 13.5 كم لكل كيلوواط، إذ اخترق الشكل الديناميكي الهواء، وقاوم حرارة الصحراء، وقطع مئات الكيلومترات باستخدام طاقة البطارية عبر الطرق السريعة.

وفي أول رحلة لها من سيندلفينجن بألمانيا إلى كاسيس بفرنسا في عام 2022، قطعت Vision EQXX مسافة قدرها ألف كم، مع أن الكفاءة كانت أقل نسبيًا عند 11.4 كم لكل كيلوواط.

كما انتقلت السيارة في وقت لاحق من العام نفسه من شتوغارت إلى سيلفرستون، وقطعت 1200 كم بشحنة واحدة، بمتوسط قدره 12 كم لكل كيلوواط.

وصنعت مرسيدس سيارتها من مواد لا تراها عادة في السيارات التجارية، مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون الذي يوفر الوزن.

وبلغ متوسط الكفاءة مقدار 68.7 كم في الساعة، مما يوفر مقدار 120 كم في اللتر.

وتتمتع Vision EQXX ببطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط بناءً على معمارية قدرها 900 فولط.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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