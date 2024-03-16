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تكنولوجيا وعلوم

قريبًا.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أوفيس 2024

Lebanon 24
16-03-2024 | 00:00
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أعلنت مايكروسوفت أن إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من مجموعة التطبيقات الإنتاجية أوفيس 2024 سيدخل مرحلة المعاينة التجارية بدءًا من الشهر المقبل وسيكون متاحًا بصورة عامة في وقت لاحق من هذا العام.

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وأظهرت لقطات الشاشة المسربة أن مايكروسوفت كانت تختبر داخليًا أوفيس 2024، وأكدت مايكروسوفت الآن تطويرها أوفيس 2024 لكل من الشركات والمستهلكين.

وتشمل التحسينات الملحوظة في إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 الأداء المحسن والأمان وإمكانية الوصول عبر المنصة وخيارات إنشاء الاجتماعات الموسعة وإمكانيات البحث المحسنة في أوتلوك، إلى جانب العديد من الإضافات إلى إكسل، مثل المخططات الديناميكية والمصفوفات.

ويحتفظ إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 بنموذج الترخيص الدائم القائم على الجهاز، والمدعوم بمدة دعم تمتد لخمس سنوات.

ويتماشى هذا مع الإصدار القادم من إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من ويندوز 11، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

ويدعم إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز 10 و إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من ويندوز 10، باستثناء أجهزة Arm التي تتطلب نظام التشغيل ويندوز 11.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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