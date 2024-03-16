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تكنولوجيا وعلوم

بالخطوات.. هكذا تحذف الفيديوهات التي شاهدتها على تيك توك

Lebanon 24
16-03-2024 | 04:00
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من أجل العثور على سجل مشاهداتك في تيك توك، كان يتعيّن عليك في السابق اتباع سلسلةٍ معقدةٍ من الخطوات لكن الآن أصبح بإمكانك العثور عليه بكل سهولة، وإن أردت أيضاً؛ حذف الفيديوهات التي شاهدتها على تيك توك.
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كيف تصل إلى "قائمة المشاهدة" على تيك توك؟

اضغط على أيقونة الملف الشخصي (Profile) في أسفل يسار الشاشة.
انقر على أيقونة الثلاثة خطوط في أعلى يسار الشاشة.
 اختر "الإعدادات والخصوصية-Settings and privacy" ثم "مركز الأنشطة-Activity centre".

سترى الآن معرضاً يضم جميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها في آخر 180 يوماً.

بالطبع؛ يمكنك الضغط على أي مقطع منها لإعادة مشاهدته، كما يُمكنك محو أي واحد منها أو محوها كلها، كما شرح موقع Life Wire المتخصص بمواضيع التكنولوجيا.

كيف تحذف فيديو شاهدته على تيك توك؟
في صفحة "سجل المشاهدة-Watch history".

انقر على "حدِّد-Select" في الزاوية العلوية اليسرى. ستظهر بعدها دوائر فارغة في أعلى يسار كل مقطع فيديو
انقر على الدائرة في زاوية الفيديو الذي تريد حذفه، ثم اضغط على زر "حذف-Delete" الموجود بالأحمر في أسفل يسار الشاشة.

كيف تحذف الفيديوهات التي شاهدتها على تيك توك؟
يُمكنك حذف الفيديوهات التي شاهدتها على تيك توك دفعة واحدة بالدخول أيضاً إلى:  

صفحة "سجل المشاهدة-Watch history"، انقر على "حدِّد-Select" في الزاوية العلوية اليسرى. ستظهر بعدها دوائر فارغة في أعلى يسار كل مقطع فيديو.

إذا أردت حذف جميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها على تيك توك، فاضغط على زر "تحديد كل سجلات المشاهدة-Select all watch history" -الذي سيختار كل الدوائر- ثم انقر على زر "حذف-Delete".

لكن تذكّر أن حذف جميع مقاطع الفيديو لا يعني أنها ستختفي بالكامل. حيث يقول تعريف تيك توك لسجل المشاهدة: "سنواصل الاحتفاظ ببيانات سجل مشاهدتك لبعض الوقت من أجل تحسين تجربتك".

وهذا يعني أن تيك توك سيستمر في استخدام تاريخك لتغذية خوارزمياته بعبارةٍ أخرى، كما شرح موقع The Verge الأميركي.

كيف تحتفظ بسجل المشاهدة قبل حذفه من تيك توك؟
يُمكنك أن تحفظ سجل المشاهدة الخاص بك قبل حذفه من تيك توك إن أردت، وذلك عن طريق العودة إلى:
 "الإعدادات والخصوصية-Settings and Privacy"
اختيار "الحساب-Account"، والضغط على "تنزيل بياناتك-Download your data". (عربي بوست)

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