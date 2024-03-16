تسوية دعوى قضائية ضد شركة تسلا.. إليكم التفاصيل

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في قضية جديدة، قامت شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla بتسوية دعوى قضائية تتعلق بالتمييز العنصري، حيث حكمت هيئة محلفين فيدرالية في وقت سابق بتعويضات بقيمة 3.2 مليون دولار لأوين دياز، وهو رجل أسود عمل كمشغل مصعد في مصنع الشركة في فريمونت بولاية كاليفورنيا في عام 2015.وقال المحامي لورانس أورجان، من مجموعة قانون الحقوق المدنية في كاليفورنيا، الذي مثل دياز، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني: "توصل الطرفان إلى حل ودي لنزاعاتهما. شروط التسوية سرية ولن يكون لدينا أي تعليق إضافي".وتمثل نفس المجموعة القانونية موظفي Tesla الحاليين والسابقين في دعوى قضائية جماعية مقترحة، بعنوان "Marcus Vaughn v. Tesla Inc"، بدعوى أن التمييز العنصري والمضايقة ضد العمال السود مستمران في شركة صناعة السيارات. دياز ليس جزءاً من تلك الدعوى.وقال أورجان: "تطلب الأمر شجاعة هائلة من أوين دياز للوقوف في وجه شركة بحجم تسلا إن قوانين الحقوق المدنية لا تعمل إلا إذا كان الناس على استعداد لتحمل هذا النوع من المخاطر. وعلى الرغم من أن فصل التقاضي في حياته انتهى، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل Tesla".وتابع: "عندما بدأت هذه القضية، اقترحت أن هذا السلوك سيتوقف إذا أدلى إيلون ماسك ببيان والتزام لموظفيه بعدم التسامح مع هذا الأمر. لم نسمع أنه حدث بعد سبع سنوات من التقاضي، حكم من تسعة أرقام ثم حكم من سبعة أرقام. لماذا لا يتوقف عن هذا التصرف؟ هذا ما لا معنى له بالنسبة لي".كما رفعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بانتهاك "القانون الفدرالي من خلال التسامح مع المضايقات العنصرية واسعة النطاق والمستمرة لموظفيها السود، ومن خلال إخضاع بعض هؤلاء العمال للانتقام لمعارضتهم المضايقات".ووصفت Tesla مزاعم اللجنة بأنها "سرد كاذب يتجاهل سجل الشركة في تكافؤ فرص العمل".حكم تعويض آخر على Teslaفي سياق متصل، حكمت هيئة محلفين أميركية على شركة تسلا وأحد موظفيها بتعويض بأكثر من 42 مليون دولار لأحد الأشخاص بسبب حادث وقع في عام 2017.ووجدت هيئة محلفين في ولاية إنديانا الأميركية أن شركة Tesla وأحد موظفيها كانوا مسؤولين جزئياً عن الحادث بين شاحنة فورد مملوكة للشركة ودراجة نارية، مما أدى إلى بتر جزئي لسائق الدراجة النارية وتشوه دائم وإصابة دماغية. (cnbc)