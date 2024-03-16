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تكنولوجيا وعلوم

شركة Intel تعلن عن أقوى معالجاتها

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:30
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أعلنت Intel عن معالج جديد حصل على تقنيات تجعله يوفر قدرات عمل استثنائية للحواسب والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا لـ Intel فإن معالج Core i9-14900KS الجديد يعتمد على نفس رقاقة معالجات i9-14900K، ومبني بمعيارية Raptor Lake Refresh.
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ويوفر هذا المعالج قدرات مميزة في التعامل مع البيانات إذ جهّز بـ 24 نواة، 8 أنوية أساسية من نوع P تعمل بتردد يصل إلى 6.2 غيغاهيرتز، و 16 نواة مساعدة موفرة للطاقة تعمل بتردد يصل إلى 4.5 غيغاهيرتز.
 
ويأتي المعالج الجديد بمعدل استهلاك للطاقة يعادل 150 واط، مقارنة بـ 125 واط لمعالجات i9-14900K، ومع تفعيل ميزة Performance Power Delivery Profile التي طورتها Intel والتي تتوفر في بعض الحواسب فإن استهلاك الطاقة للمعالج الجديد قد تصل إلى 320 واط.
 
ومن المنتظر أن يظهر Core i9-14900KS في عدد من الحواسب ذات القدرات العالية التي ستطرح في النصف الثاني من العام الجاري، وسيطلق بسعر 739 دولارا. (روسيا اليوم) 
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