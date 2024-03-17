خبر يخصّ عشاق البلايستيشن.. هذا ما سيحصل نهاية العام الجاري

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تستعد شركة سوني لإصدار جهاز الألعاب المنتظر بلايستيشن 5 برو نهاية عام 2024 الجاري، وذلك وفقًا لتسريبات من منصة مطوري ألعاب بلايستيشن أكدتها مصادر متعددة غير رسمية.ومن المنتظر وفقًا للتسريبات الجديدة أن يشهد الجهاز تطورًا ملحوظًا في معدل الإطارات في الثانية مع الألعاب التي تعمل بدقة قدرها 4K، بالإضافة إلى إضافة “وضع الأداء” الجديد للألعاب التي تعمل بدقة قدرها 8K وتسريع تتبع الأشعة، كما سيحتوي الجهاز على خاصية (PlayStation Spectral Supersolution)، التي يُشار إليها اختصارًا PSSR، وهي تقنية خاصة بشركة سوني تهدف إلى رفع جودة الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.ومن أبرز المعلومات التي وفرتها الوثائق المُسربة قوة أداء جهاز بلايستيشن 5 برو مقارنة بالإصدار الحالي، إذ تفيد بأن الجهاز القادم سيعمل على نحو أسرع على توليد الصور والمشاهد (التصيير Rendering) بنسبة قدرها 45%، بالإضافة إلى زيادة الأداء إلى 3 أضعاف.ويُقال إن حزمة أدوات المطورين الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 برو متاحة في استوديوهات سوني منذ نهاية العام الماضي، وفي استوديوهات الشركات الأخرى منذ مطلع العام الجاري.(أخبار الآن)