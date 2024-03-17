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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام تطور Spin.. ماذا تفعل الميزة الجديدة بالفيديوهات؟

Lebanon 24
17-03-2024 | 11:50
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تعمل شركة إنستغرام على ميزة جديدة موجهة إلى محتوى الفيديوهات القصيرة ريلز بحيث تسمح للمستخدمين بإمكانية إعادة استخدام أي فيديو ريلز من مستخدم آخر مع حذف أي أصوات أو نصوص على المقطع لإضافة لمستهم الخاصة.
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والميزة الجديدة التي تحمل اسم Spin، ستسمح لصناع المحتوى بانتشار مقاطعهم المصورة المميزة أمام عدد أكبر من الجمهور يتخطى قائمة متابعيهم، فمع كل شخص يقوم باستخدام فيديوهاتهم عبر الميزة الجديدة سيتم الإشارة في المقطع الجديد إلى صانع المحتوى صاحب الفيديو الأصلي إلى جانب توصيله إلى جمهور متابعين المستخدم الجديد.

وقد أوضح المدون التقني أليساندرو بالوزي، أول من اكتشف الميزة عبر تحليل الكود المصدري لتطبيق إنستغرام أن الشبكة الاجتماعية تعمل على الميزة منذ فترة طويلة وتستمر في تطويرها.

وأوضحت إنستغرام في بيان إلى موقع تيك كرانش، أن الميزة الجديدة بالفعل يجري تطويرها وتجريبها داخلياً ولم يتم فتح باب تجربتها أمام عموم المستخدمين، كما لم تكشف المنصة الاجتماعية عن احتمالية أو موعد إصدار الميزة الجديدة بشكل رسمي.

وتعد تلك الميزة من المزايا القليلة التي طورتها انستجرام على مستوى فيديوهات الريلز منذ فترة طويلة، ففكرة الريلز في الأساس كانت مقتبسة من منصة تيك توك، كما اعتادت شبكة الصور الاجتماعية تقليد مختلف المزايا التي تقدمها تيك توك على منصتها كي تظل قادرة على المنافسة.
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