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تكنولوجيا وعلوم

آبل تعتزم تسهيل التخلي عن آيفون واستخدام هواتف أندرويد

Lebanon 24
17-03-2024 | 13:55
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كشفت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
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يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في الانتقال إلى هاتف آخر بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية ما زالت صعبة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين، نظراً لأن آبل ترفض المساعدة بتوفير البيانات المطلوبة.
وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحاً للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
وقالت آبل في بيان إنها تطور "حلاً يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون".
كما تستهدف آبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لآبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت. ويستهدف القانون منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.
وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي. وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها آبل وأمازون ومايكروسوفت وألفا بيت المالكة لشركة غوغل وميتا المالكة لشبكة فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب تيك توك الصينية.
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