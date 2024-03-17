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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من انستغرام.. هكذا يمكن تحديد اماكن الاصدقاء

Lebanon 24
17-03-2024 | 15:00
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يطور تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام، المملوك لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، خاصية جديدة ستتيح عرض أماكن وجود أصدقاء المستخدم في أي لحظة على الخريطة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خيار "خريطة الأصدقاء" سيشبه في حال إضافته خيار الخريطة المماثلة في تطبيق سناب شات، مشيراً إلى أن شركة ميتا المالكة أكدت بالفعل تطوير الخاصية الجديدة.
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ستتيح الخريطة المنتظرة لمستخدمي إنستغرام عرض الأماكن الفعلية لوجود أصدقائهم، بحسب المهندس ألساندرو بالوزي، صاحب السجل الحافل في أعمال التحديثات والإضافات إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها أو إطلاقها.
ونشر بالوزي لقطات شاشة "سكرين شوت" تظهر أن خريطة إنستغرام ستسمح للمستخدمين بالتحكم في خيار إظهار مكان وجودهم أمام اصدقائهم، مضيفاً أن التطبيق يطور أيضاً طرقاً لإبلاغ المستخدمين بالأشياء التي تحدث في الأماكن المجاورة لهم.
ولا توجد حالياً أي مؤشرات على اعتزام إنستغرام طرح هذه الخصائص الجديدة على نطاق واسع، حيث إن منصات التواصل الاجتماعي تختبر أحياناً بعض الخصائص والإضافات ثم لا تطرحها للمستخدمين.
ولن تكون خاصية الخريطة أول مرة يضيف فيها إنستغرام خاصية مشابهة لخصائص في تطبيق سناب شات كما حدث عام 2016 عندما سمح للمستخدمين بخيار "ستوريز".
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