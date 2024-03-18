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كشفت براءة اختراع، رؤية شركة أبل لتصميم هواتف آيفون في المستقبل، حيث عرضت الشركة في الوثيقة الجديدة تصميماً يعتمد على تحويل الحواف الجانبية للهاتف إلى شاشة بالكامل يتغير محتواها بحسب المحتوى المعروض على الشاشة الرئيسية.وبحسب براءة الاختراع الجديدة، تتيح الشركة عرض العديد من التطبيقات العملية التي تتيحها هذه التقنية لمستخدمي آيفون، مثل إظهار أزرار التحكم في الموسيقى وأسماء المقاطع السابقة والتالية، عند تشغيل الموسيقى، وكذلك إمكانية التحكم في الألعاب، لتظل شاشة الهاتف تعرض بوضوح مجريات اللعبة دون أي تداخل مع أزرار التحكم.كذلك عرضت الشركة إمكانية وضع زر التحكم في الكاميرا على الشاشة الجانبية، مع حين يظل مجال الرؤية ممتد على شاشة الهاتف ليتمكن المستخدم من التركيز على ما يقوم بتصويره.وتضمنت براءة اختراع أبل رسماً توضيحياً لكيفية عرض زر التحكم في الصوت وقفل الشاشة وتشغيل الهاتف، إذ تستبدل الشركة أزرارها الميكانيكية بأخرى رقمية تظهر على الشاشة مباشرة في صورة أزرار تحمل أيقونات توضيحية، بمجرد الضغط عليها سيتم التحكم في صوت الهاتف.وتتماشى براءة الاختراع الجديدة بشكل جيد مع فلسفة أبل في الهواتف الذكية التي اتبعتها أخيراً، والتي تقوم على إمكانية إنجاز المزيد من المهام والأوامر، دون الحاجة إلى تشغيل شاشة الهاتف وفتح القفل.يشار إلى أن الشركة الأميركية أضافت ميزات عدة على هذا النهج، مثل إتاحة الإشعارات التفاعلية عبر قفل شاشة آيفون Live Activities، وميزة StandBy Mode على أجهزة آيباد وآيفون، بالإضافة إلى تصميم الشاشة Dynamic Island في هواتف آيفون 14.وعلى نفس المنوال، فإن براءة الاختراع الجديدة تعد خطوة جديدة من أبل نحو مستقبل هواتف آيفون، والتي لطالما دارت التوقعات بشأن اعتماده على أزرار رقمية بدلاً من الميكانيكية، والاتجاه نحو تصميم يعتمد بشكل أساسي على شاشات ممتدة قابلة للطي.