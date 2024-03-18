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تكنولوجيا وعلوم
عن خاتمها الذكي.. هذا ما أفصحت عنه سامسونغ
Lebanon 24
18-03-2024
|
06:12
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بدأت شركة سامسونغ استعدادها لإطلاق منتجها الجديد جالاكسي رينغ، وهو الخاتم الذكي الذي كشفت عنه حديثًا، والذي يتوقع إطلاقه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
ومع اقتراب إطلاق منتجها الجديد، تخطط سامسونغ لزيادة الإنتاج من أجل تلبية طلبات العملاء التي تأمل الشركة أن تكون مرتفعة.
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ومن المقرر إطلاق الخاتم الذكي غالاكسي رينغ خلال النصف الثاني من عام 2024، وقد بدأت سامسونغ إنتاج أعداد كبيرة منه استعدادًا لعمليات الحجز الأولية التي ستبدأ في شهر آبالمقبل، ولتجنب أي نقص ممكن في الوحدات المتوفرة منه.
وزعم تقرير صدر عن موقع The Elec التقني الكوري أن سامسونغ تخطط لإنتاج نحو 400 ألف وحدة من الخاتم الذكي مبدئيًا لتلبية الدفعة الأولى من طلبات المستهلكين. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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