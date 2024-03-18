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تكنولوجيا وعلوم
منتجو النفط الصخري يلجأون للذكاء الاصطناعي.. لماذا؟
Lebanon 24
18-03-2024
|
07:11
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من غرفة تحكم مظلمة في هيوستن، راقب رافائيل غويديس عبر شاشة كمبيوتر، روبوتاً يتولى مسؤولية حفر في حقل نفط في داكوتا الشمالية، مما أدى إلى استبعاد العامل البشري.
أضاءت مربعات حمراء متوهجة الشاشة عندما تولى برنامج ذكاء اصطناعي قيادة منصة الحفر البعيدة "نابورز إندستريز" (Nabors Industries)، مرسلاً تعليمات عبر الأقمار الصناعية واتخذ قرارات سريعة لحظية للحفر عبر الصخور بأسهل طريقة ممكنة. ويقدّر غويديس، مدير أدوات الأداء بالشركة، أن البرنامج المقدم من شركة "كورفا" (Corva) سيوفر على المشغل البشري نحو 5000 أمر أثناء حفر البئر ويزيد السرعة بنسبة لا تقل عن 30%.
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ويكتسب الذكاء الاصطناعي المتقدم موطئ قدم في حقول النفط، حيث يركز القائمون على الحفر والمنتجون بلا كلل على تحسين الكفاءة.
وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، استطاع المقاولون تقليص يوم واحد من الأسبوعين اللازمين لحفر بئر، وثلاثة أيام من المتوسط البالغ 11 يوماً اللازم للتكسير الهيدروليكي. وحدث هذا من خلال مزيج واسع من التقنيات والأساليب الجديدة، مثل حفر آبار أفقية يصل طولها إلى 3 أميال. والآن ظهر الذكاء الاصطناعي الذي يعد بتحقيق مكاسب أكبر.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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