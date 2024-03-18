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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تُحسن الهاتف Galaxy S25 المقبل بشاشة أكبر

Lebanon 24
18-03-2024 | 16:30
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بدأت العملاق الكوري سامسونغ في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Galaxy S25، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Galaxy S25 يأتي بحجم أكبر في الشاشة 6.36 إنش.

 قدمت سامسونج هاتف Galaxy S24 هذا العام بحجم شاشة 6.1 إنش، وفي أحدث التقارير التي نشرت في مدونة”Naver” كُشِف عن بعض التفاصيل حول الإصدار القادم Galaxy S25.

 وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن هاتف Galaxy S25 يأتي بنفس الأبعاد المميزة لهاتف شاومي Xiaomi 14 الذي يتميز أيضاً بحجم شاشة 6.36 إنش، كما تشير التوقعات إلى خطط ابل لدعم iPhone 16 Pro بحجم شاشة 6.3 إنش.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونغ لدعم سلسلة Galaxy S25 كاملة بمعالجات Exynos، ومن المتوقع أن يكون المعالج القادم Exynos 2500.

أيضاً كشفت التسريبات عن خطط سامسونغ لدعم هاتفي Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus بمستشعر رئيسي ISOCELL GN3 في الكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو نفس المستشعر الذي إستخدم في إصدارات سامسونج السابقة S23 وS24.

( نبض)
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