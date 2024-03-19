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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي حاسوب "ماك".. احذروا تثبيت هذا التحديث

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:50
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تحذر العديد من التقارير المنشورة حديثًا من تنزيل تحديث macOS 14.4 وتثبيته في حواسيب ماك، إذ يسبب التحديث العديد من المشكلات في توصيل الأجهزة الخارجية وتعطل بعض البرامج مثل جافا.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث macOS 14.4 حديثًا من أجل إضافة بعض المزايا البسيطة إلى نظام التشغيل بالإضافة إلى بعض الإصلاحات وتعزيز أمن النظام.
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ورُصدت المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في منتدى آبل للدعم الفني ومنتديات ريديت ومواقع اتواصل الاجتماعي، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل منافذ USB في أجهزتهم وعدم قدرتهم على توصيلها بالأجهزة الخارجية، بالإضافة إلى تعطل اتصال الأجهزة بالطابعات والميكروفونات وغيرها.

وكانت شركة أوراكل قد أصدرت تحذيرًا أخيرًا من تثبيت تحديث macOS 14.4 في حواسيب ماك، إذ يمكن أن يتسبب التحديث في "إنهاء عمليات Java على نحو غير متوقع".(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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