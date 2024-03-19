وسط توقعات ببيع 25 مليون وحدة.. "أبل" تستعد لطرح سماعات "إيربودز" جديدة

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تستعد شركة أبل لطرح نسخة جديدة من سماعات "إيربودز" اللاسلكية، التي يتوقع خبراء أن تكون أكبر إصدارات الشركة من حيث المزايا.وأفادت "بلومبرغ" بأن أبل تتوقع أن يتم بيع ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون وحدة، وهو مستوى قياسي مقارنة بالإصدارات السابقة من السماعات.وأضافت أن عملية الإنتاج ستبدأ في مايو، في مصانع شركات "جويرتريك" و"لاكسشير بيرسيشن"، على أن تعلن الشركة عن السماعة الجديدة في الفترة بين أيلول وتشرين الأول المقبلين 2024.وتركز الشركة الأميركية في السماعة الجديدة على التكلفة التي تحرص على أن تكون متوسطة ومنخفضة، ويحمل إصدارا السماعة المقبلان، أسماءً رمزية E، تعبيراً عن انخفاض التكلفة، وM، في إشارة إلى التكلفة المتوسطة، بحسب "بلومبرغ".وتطرح السماعتان بتصميم جديد وعلبة شحن مزودة بمخرج USB-C، إلا أن الإصدار متوسط التكلفة يتميز بوجود ميزة العزل النشط للضوضاء، وميزة العثور على المفقودات Find My، لتسهيل إيجاد السماعات حال فقدانها.وأفادت "بلومبرغ" بأن تحديث iOS 18 من المنتظر أن يضيف إلى السماعات ميزة تفيد المصابين بمشكلات في السمع، إلى جانب تقديم ميزة اختبار السمع.تدرس شركة أبل تطوير أجهزة جديدة "غير تقليدية" قابلة للارتداء Wearbles بما في ذلك خاتم للياقة البدنية، ونظارات ذكية، وحتى سماعات AirPods مزودة بكاميرات.كانت "بلومبرغ" ذكرت في تقرير سابق أن أبل تدرس تزويد السماعات بكاميرات متطورة في هيكلها الخارجي، حتى تتمكن من رؤية البيئة المحيطة بالمستخدم، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وطرح استفسارات بشأنها عبر الأوامر الصوتية.