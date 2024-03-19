تسريب مواصفات جهاز بلايستيشن 5 برو

حققت منصات بلايستيشن 5 مبيعات قياسية وصلت إلى 54.8 مليون وحدة حتى نهاية عام 2023 ، وفي حين تواصل المنصات نجاحها، تفيد التقارير بأن شركة سوني تستعد لإصدار تحديث منتصف الجيل. يويُزعم أن الشركة تعمل على جهاز بلايستيشن 5 برو ، حيث تم إرسال أدوات التطوير الخاصة به في ايلول الماضي ، وتم تسريب مواصفاته مؤخرًا عبر الإنترنت. حيث قام الصحفي الشهير توم هندرسون من موقع Insider Gaming بالمصادقة على نفس المعلومات مع الكشف عن تفاصيل أخرى ، والآن يؤكد موقع IGN صحة هذه المعلومات هو الأخر.

يكشف التسريب أن مواصفات بلايستيشن 5 برو جاءت من شبكة مطوري سوني. حيث لا يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص إلا للمطورين والناشرين والشركات الوسيطة المرخصة ، مما يشير إلى أن التسريب جاء من تلك المصادر. وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية مُسرب المعلومات، ولم تعلق شركة سوني على الأمر نفسه.

وفقًا للتقارير ، يستهدف جهاز PS5 Pro الإطلاق في خريف 2024 ، على الرغم من أن قلة إصدارات الألعاب الحصرية من سوني نفسها قد تؤدي إلى تأخير الإطلاق. يُقال إنه يتميز بوحدة معالجة رسومات بقوة 33.5 تيرا فلوب ، وذاكرة نظام بنطاق ترددي يبلغ 576 جيجابايت / ثانية ، ووحدة معالجة مركزية مماثلة لجهاز PS5 مع "وضع تردد وحدة المعالجة المركزية العالي" لزيادة السرعة من 3.5 جيجاهرتز إلى 3.85 جيجاهرتز.

كما يُزعم أن جهاز بلايستيشن 5 برو يمثل بداية ظهور تقنية PlayStation Spectral Super Resolution ، وهي تقنية خاصة لترقية الدقة. على الرغم من أن الجهاز يستهدف داخليًا تشغيل الألعاب بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية و 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية ، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان ذلك سيتحقق فعليًا على جهاز PS5 Pro أم لا، على أي الحال الأيام القادمة سوف تشهد إطلاق الجهاز وستخبرنا بكل التفاصيل.

( نبض)