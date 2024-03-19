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تكنولوجيا وعلوم

توقعات بمبيعات قياسية لهواتف هواوي خلال عام 2024

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:00
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يتوقع أن تبيع شركة هواوي الصينية نحو 60 مليون وحدة من هواتفها الذكية في عام 2024 الجاري، وفقًا لما ذكرته منصة TechInsights المتخصصة في شؤون صناعة أشباه الموصلات.

 ومن المقرر أن يكون ربع مبيعات الهواتف للشركة الصينية هذا العام من هواتف الفئة الراقية ذات المواصفات العالية والأسعار المرتفعة، بما يصل إلى 15 مليون وحدة تقريبًا.

 وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة TheElec الكورية أن شركة هواوي تسعى إلى شحن 100 مليون هاتف ذكي خلال العام الجاري، في حين أفاد تقرير سابق لصحيفة NikkeiAsia اليابانية نهاية العام الماضي بأن الشركة حددت هدفًا لشحن ما بين 60 إلى 70 مليون هاتف ذكي في 2024.

 وفي حال صحة تلك التوقعات، فإن مبيعات هواوي من الهواتف الذكية ستكون ضعف ما كانت عليه خلال عام 2023 السابق، مع الأخذ في الاعتبار الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الذي يمنعها من الاستفادة من تقنيات الشركات الأمريكية والحصول على المعالجات الحديثة.

 وشكل عام 2023 عودة قوية لشركة هواوي مع سلسلة هواتف ميت 60 على وجه الخصوص مع معالج Kirin 9000S الذي صممته الشركة بالتعاون مع شركة SMIC الصينية لإنتاج أشباه الموصلات، وهو معالج مصنع بتقنية تصنيع قدرها 7 نانومتر، كما أعاد الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G في هواتف هواوي مجددًا.

 ومن المنتظر أن تطلق هواوي سلسلة P70 القادمة خلال وقتٍ قريب مع توقعات بنمو هائل في مبيعات سلسلة P في عام 2024 بنسبة قد تصل إلى 100%.

( ait news)
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