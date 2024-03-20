سامسونغ تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بتكلفة أقل من المتوقع

أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري سامسونغ لإطلاق نموذج بتكلفة منخفضة من هاتف Galaxy Z Fold6، على أن يأتي بمستوى تسعير أقل من المتوقع.

بدأت العملاق الكوري في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن سامسونغ تعقد حدث في يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Fold6، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونغ تقدم هاتف قابل للطي بتكلفة منخفضة في إصدارات هذا العام.

واليوم تكشف أحدث التسريبات عن السعر المتوقع لهاتف سامسونج المرتقب بتكلفة منخفضة، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بسعر أقل من 800 دولار، أي أقل من نصف سعر النموذج الرئيسي من هاتف Fold5.

من جانب أخر تشير التفاصيل التي جاءت من كوريا إلى أن هاتف Fold6 المميز بتكلفة منخفضة سيضم كاميرة خلفية تحاكي كاميرة هاتف سامسونغ الحالي Fold5، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونغ ستعتمد على نفس الموردين في إنتاج تكوينات الهاتف.

يذكر أن هواوي تستعد للمنافسة بقوة في سوق الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة، لذا من المتوقع أن تبدأ سامسونج في التوسع في هذا السوق بنموذج مميز بمستوى تسعير أقل لجذب قطاع أكبر من المستخدمين.

( نبض)