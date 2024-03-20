تعاون بين "غوغل" وشركة كبرى لإنشاء فيديوهات من صورة واحدة

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كشفت شركتا Google وStability AI عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة بإمكانها إنتاج مقاطع فيديو باستخدام صورة واحدة فقط.ويتنيز نموذج Google بتقديم فيديوهات تبدو واقعية للغاية، إذ يظهر في الفيديو شخص يتحدث بتعابير وجه واقعية ومقربة من الحقيقة. بالمقابل، قدمت الشركة الناشئة Stability AI فيديوهات ثلاثية الأبعاد تظهر فيديوهات من منظور بانورامي، مما يعطي تجربة تفاعلية ومشاهد متعددة الأبعاد.ويشهد سوق نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تركز على إنتاج الفيديوهات، تقدماً واسعاً في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب الإبهار الذي أحدثه إعلان شركة OpenAI عن نموذجها الثوري Sora، الذي من المتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية العام الحالي.