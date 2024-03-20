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تكنولوجيا وعلوم
روسيا.. تطوير برمجيات للاتصال بين المركبات الفضائية دون الاعتماد على الأرض
Lebanon 24
20-03-2024
|
05:00
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تعتزم شركة "الفضاء الجديد" الروسية الخاصة إتمام وضع برمجيات ستمكّنها من إجراء تجربة باستخدام تقنيات "بلوك تشاين" في الفضاء الكوني.
وقال مدير عام الشركة أنطون أليكسييف:" لدينا مشروع له علاقة بتكنولوجيا "بلوك تشاين"، بصفتها مبادرة مستقبلية يعمل على تطويرها فريق من المهندسين الروسي في إدارة "سفيرا" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية بالتعاون مع معهد "الأوتوماتيكيات الخاصة" الروسي للبحوث العلمية.
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ويمكن أن يسفر هذا المشروع عن إجراء تجربة على أساس تكنولوجيا "بلوك تشاين" تهدف إلى إرسال معلومات من مركبة فضائية إلى أخرى (قمر صناعي إلى آخر). وعند ذلك سيتم تشغيل ما يسمى بـ"المفاتيح الافتراضية" في الفضاء المكشوف. ويتوقع أن يتم إرسال إشارة عبر الفضاء مباشرة بدون الاعتماد على الأرض".
وأوضح الأخصائي أن محطة الفضاء الدولية سيستخدم فيها في المرحلة الأولى للتجربة جهاز كمبيوتر مزود ببرمجيات من شأنها تنفيذ مهام أساسية، ثم يمكن للأقمار الصناعية أيضا أن تستخدم تلك البرمجيات. وأضاف قائلا:" إننا نعوّل على إنجاز عملية وضع البرمجيات العام الجاري".
وحسب الأخصائي فإن البرمجيات الجديدة المحلية الصنع قد تشكل أساسا لاستخدامها في مجالات كثيرة. وعلى سبيل المثال قد تستخدم لجمع المعلومات وتبادلها المباشر بين أجهزة إنترنت الأشياء. كما يمكن استخدام تلك التكنولوجيا كذلك في مجال إحصاء الموجودات المالية.
يذكر أن "بلوك تشاين" عبارة عن قواعد بيانات خاصة ترتبط كل كتلة فيها مع جميع الكتل الأخرى، ولا يمكن تزييفها أو تغييرها على حساب خوارزميات مختلفة لحماية المعلومات. وتم تطوير الكتل الأولى من "بلوك تشاين" لتأمين عمل العملات الافتراضية. لكن تم لاحقا توسيع مجال استخدامها في الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
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