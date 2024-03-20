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تكنولوجيا وعلوم
شركة تبدأ ببيع "التاكسي الطائر" (فيديو)
Lebanon 24
20-03-2024
|
08:08
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أعلنت شركة EHang الصينية عن بدء مبيعات مركبات التاكسي الطائر التي طورتها لتحدث نقلة نوعية في عالم النقل المدني.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أولى مركبات التاكسي الطائر التي أنتجتها الشركة عرضت للبيع على منصة Taobao الإلكترونية مقابل 332 ألف دولار.
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ومن جهتها أشارت شركة EHang إلى أن المشتري وبعد دفع ثمن المركبة سيتمكن من استلامها خلال 30 يوما، وأن الشركة ستوصل له المركبة مجانا.
وكانت إدارة الطيران المدني الصينية قد أصرت العام الماضي شهادة اعتماد لمركبات التاكسي الطائر EHang EH216-S القادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.
ويمكن لهذه المركبات نقل الركاب باستخدام نظام الملاحة الذاتية، ويقوم المشغل بمراقبة حركة المركبة خلال رحلتها، كما يمكنه توجيهها عن بعد في حال لزم الأمر.
وحصلت كل مركبة على قمرة تتسع لراكبين، كما يمكنها قطع 35 كلم في كل رحلة، والتحليق بسرعة 220 كلم/ساعة. (روسيا اليوم)
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