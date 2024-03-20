أسباب جوهرية ستجعلك تستخدم أجهزة تدعم WiFi 7.. هذه هي





يعمل واي فاي 7 على ثلاثة نطاقات تردد مختلفة، هي: 2.4 جيجاهرتز، و5 جيجاهرتز، و6 جيجاهرتز، ويمكن لشبكة الواي فاي 7 التعامل مع عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد وتقليل التأخير أو الانقطاعات عند بث مقاطع الفيديو أو اللعب بالألعاب أو استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي.

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فما هي أبرز مزاياه؟ واي فاي 7 (Wi-Fi 7) هو أحدث وأسرع معيار اتصال واي فاي، ويَعِد بتوفير سرعة عالية وكفاءة غير مسبوقة للاتصالات اللاسلكية، خاصة في الأماكن التي نحتاج فيها إلى توصيل عدد كبير من الأجهزة.يعمل واي فاي 7 على ثلاثة نطاقات تردد مختلفة، هي: 2.4 جيجاهرتز، و5 جيجاهرتز، و6 جيجاهرتز، ويمكن لشبكة الواي فاي 7 التعامل مع عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد وتقليل التأخير أو الانقطاعات عند بث مقاطع الفيديو أو اللعب بالألعاب أو استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي.

1- التمتع بشبكة واي فاي أسرع من قبل:

إن السبب الأكثر أهمية لاستخدام جهاز توجيه يدعم شبكات الواي فاي 7 هو أنك ستحصل على سرعات عالية من الإنترنت؛ إذ تمتاز شبكات Wi-Fi 7 بسرعة تصل إلى 46 جيجابت في الثانية، أي أسرع بثلاث مرات من شبكات Wi-Fi 6 التي تبلغ سرعتها 9.6 جيجابت في الثانية.



2- تتمتع شبكات الواي فاي 7 بإنتاجية عالية:

حصلت شبكات Wi-Fi 7 على ترقيتين لتحسين إنتاجية الشبكة وسعتها، وهما: النطاق الترددي الذي يصل إلى 320 ميجاهرتز والسعة التربيعية التي تبلغ (4K QAM).



3- تقليل التداخل:

تبث أجهزة التوجيه التي تدعم شبكات Wi-Fi 7 إشاراتها عبر ثلاث نطاقات تردد هي: 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، ونطاق 6 جيجاهرتز الجديد.



يُعد نطاق التردد 6 جيجاهرتز الجديد سببًا أساسيًا للتفكير في استخدام جهاز توجيه يدعم Wi-Fi 7؛ إذ يضيف هذا النطاق طريقًا سريعًا لنقل البيانات، ولأن هذا النطاق ما زال جديدًا، فإنه غير مزدحم بالأجهزة الأخرى؛ مما يقلل التداخل، خاصة في المناطق المزدحمة التي تتضمن العديد من الشبكات المتداخلة مثل: المباني السكنية.



4- تَوفّر العديد من الأجهزة الحديثة التي تدعم شبكات الواي فاي 7:

السبب الرابع الذي يدفعك إلى استخدام جهاز توجية يدعم Wi-Fi 7، هو توفّر العديد من الأجهزة الذكية الحديثة التي تدعم هذا المعيار، فقد بدأت العديد من الشركات المُصنّعة للأجهزة الذكية بإطلاق إصدارات تدعم شبكات Wi-Fi 7 خلال عام 2023، وبعد أن أصبحت شبكات Wi-Fi 7 متاحة بنحو رسمي، فإن الترقية إلى جهاز توجيه يدعم Wi-Fi 7 يعني أنه يمكنك استخدامه مع أي جهاز متوافق.



على سبيل المثال: العديد من أفضل الهواتف الذكية الجديدة التي أطلقت حديثًا، مثل: Galaxy S24 Ultra، و Honor Magic 6 Pro و Xiaomi 14 Ultra و Google Pixel 8 Pro، جميعها تدعم تقنية Wi-Fi 7.