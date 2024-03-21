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تكنولوجيا وعلوم
TiinLab.. سماعات هونر الجديدة
Lebanon 24
21-03-2024
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كشفت شركة هونر عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Honor TiinLab، التي تنتمي إلى فئة السماعات المفتوحة Open-Back، لذا فإن السماعة مصممة لكي تساعد في إبقاء الأذن مفتوحة، مما يسمح لمستخدميها بالبقاء على دراية بالمحيط الخارجي من حولهم دون عزل تام.
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وتتصل السماعة بالأجهزة عبر تقنية بلوتوث 5.3، لتوفير اتصال مستقر كما تدعم ترميزات الصوت المتقدمة مثل AAC للحصول على صوت عالي الجودة.
وتحتوي سماعة هونر Honor TiinLab على مكبر صوت قياسه 13.4 ملم، وميكروفون مزدوج يعمل مع نظام حجب الضجيج القائم على الذكاء الاصطناعي AI من أجل إجراء مكالمات واضحة.
ويمكن التحكم في السماعة عبر ضبط الأوضاع المختلفة للصوت من خلال تطبيق Honor Smart Space، وهو تطبيق مجاني تتيحه هونر للأجهزة المحمولة.
وتتميز السماعة بميزة مقاومة الماء والعرق بمعيار IP54، مما يجعلها مناسبة للتمارين الرياضية، كما أنها ذات وزن خفيف للغاية، إذ تزن كل سماعة على حدة 6.8 جرامات فقط.
وفيما يتعلق بعمر البطارية، تزعم هونر أن السماعة يمكنها أن تصمد حتى 10 ساعات من التشغيل المستمر. ومع علبة الشحن، يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 40 ساعة.
وتتوفر سماعة Honor TinLab باللون الأسود والذهبي، وستتيحها هونر للبيع بسعر يقل عن 100 دولار أمريكي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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