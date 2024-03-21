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تكنولوجيا وعلوم
كعادته.. غوغل يحتفل بعيد الأم على طريقته (صورة)
Lebanon 24
21-03-2024
|
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احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل" – بيوم الأم والذي يحتفل به العديد من الدول حول العالم اليوم الخميس الموافق الـ21 من شهر أذار، وقام "غوغل" بتغيير واجهته التقليدية إلى صورة تعبر عن الأمومة والطفولة.
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ويختلف الاحتفال بيوم الأم من دولة إلى أخرى، حيث يوافق يوم 21 آذار فى مصر والدول العربية، فمثلا فى جنوب إفريقيا فيُحتفل به فى الأول من أيار وبالأرجنتين يُحتفل فى يوم الثالث تشرين الأول. وفي الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر أيار من كل عام.
ويوم الأم يعتبر من أكثر كلمات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تكريماً للأم على عطائها اللامحدود وعلى حبها الدائما وتفانيها وإخلاصها لأسرتها، كونها ربة المنزل وعمود البيت وعصب الأسرة.
يذكر أن أول من فكر في فكرة الاحتفال بيوم الأم كان الصحافي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بالأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق.(العربية)
المصدر:
العربية
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