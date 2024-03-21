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تكنولوجيا وعلوم

رغم الحظر الأميركي.. الصين تستورد مسرعات الذكاء الاصطناعي المتطورة

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:59
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استطاعت بعض الدول المحظورة من استيراد مسرعات الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركة إنفيديا إيجاد حلول بديلة للوصول إليها، إذ وردت تقارير تفيد بأن الباحثين الصينيين استخدموا مسرعات الذكاء الاصطناعي H100 AI.
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وتمنع السياسة الأمريكية الجديدة نقل التكنولوجيا المتطورة بجميع الوسائل الممكنة إلى الدول المعادية لها مثل الصين. وفي الآونة الأخيرة، فرضت إدارة بايدن قيودًا صارمة على تصدير مسرعات الذكاء الاصطناعي (AI GPU) لمنع التطور السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين.

ومع استخدام مثل هذه الإستراتيجيات، أفادت التقارير أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية قد تواجه ثغرات في سياستها التجارية، إذ كشفت صحيفة التلغراف أن باحثي الأكاديمية الصينية للعلوم استخدموا مسرعات الذكاء الاصطناعي إنفيديا H100 AI في تجارب متعددة، مما يوحي بأن اللوائح الجديدة قد لا تكون فعالة للغاية.

وكشفت أربع أوراق بحثية منشورة على موقع ArXiv الإلكتروني معلومات تتضمن استخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي H100 AI في حل المسائل الرياضية المعقدة.

ويُقال إن الباحثين تمكنوا أيضًا من الحصول على ثمانية مسرعات H100 AI، ومع أن هذا العدد قليل فإنه يثير تساؤلات حول جدوى تطبيق اللوائح التي أقرتها وزارة التجارة الأمريكية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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