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تكنولوجيا وعلوم
تأخير افتتاح منشأة إنتل في ولاية أوهايو
Lebanon 24
21-03-2024
|
05:54
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بدأت إنتل بناء منشأتها الجديدة في ولاية أوهايو في أواخر عام 2022، ومنذ ذلك الحين تسببت سلسلة من النكسات في تأجيل الجداول الزمنية المتوقعة للانتهاء من بنائها ثم دخولها مرحلة الإنتاج.
وكانت خطط إنتل تقتضي إقامة حفل افتتاح المنشأة في عام 2025، وتغير وقت الافتتاح الشهر الماضي إلى أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.
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وقد تأثرت عمليات تسليم المعدات الجديدة بسبب الظروف الجوية القاسية، ويبدو أن الشركة تعمل على تعزيز أنظمة الوقاية من الفيضانات في موقع المنشأة الذي يضم المصنع ذا الرقم واحد والمصنع ذا الرقم اثنين في مقاطعة ليكينج.
ويشير التقرير الذي صدر من حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إلى أن إنتل استثمرت مبلغًا وقدره 1.5 مليار دولارٍ فقط في هذا المشروع، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المنشأة العمل بطاقتها القصوى في عام 2027 أو عام 2028.
وفي وقت سابق، تعهدت إنتل باستثمار مالي ضخم قدره 20 مليار دولارٍ في موقع تصنيع رقاقات أشباه الموصلات في ولاية أوهايو.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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