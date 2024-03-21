ميزة مهمة قد تظهر في نظام أندرويد القادم.. ما هي؟





وتبعا لموقع Gizmochina فإن الميزة الجديدة قد تظهر في أنظمة التشغيل Android 15، وستتيح للمستخدم العثور على هاتفه حتى في حال كان الهاتف مغلقا أو غير متصل بالإنترنت، كما ستتوفر هذه الميزة للأجهزة الحديثة فقط.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ميزة Google Find My Device الجديدة ستعتمد على إشارات البلوتوث التي تم تخزين رموزها في الشرائح الإلكترونية الخاصة بهذه التقنية في الهاتف، ومن خلالها سيتمكن المستخدم من العثور على جهازه المفقود حتى إذا كانت بطارية الجهاز ضعيفة. ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن غوغل تعمل على تطوير ميزة جديدة لأنظمة أندرويد، ستسهل عملية العثور على الهاتف في حال فقدانه.وتبعا لموقع Gizmochina فإن الميزة الجديدة قد تظهر في أنظمة التشغيل Android 15، وستتيح للمستخدم العثور على هاتفه حتى في حال كان الهاتف مغلقا أو غير متصل بالإنترنت، كما ستتوفر هذه الميزة للأجهزة الحديثة فقط.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ميزة Google Find My Device الجديدة ستعتمد على إشارات البلوتوث التي تم تخزين رموزها في الشرائح الإلكترونية الخاصة بهذه التقنية في الهاتف، ومن خلالها سيتمكن المستخدم من العثور على جهازه المفقود حتى إذا كانت بطارية الجهاز ضعيفة.

ومن المتوقع أن تطرح هذه الميزة في هواتف غوغل مثل Pixel 8 وPixel 9 بعد حصول هذه الأجهزة على أنظمة Android 15، ومن غير المرجح أن تظهر في هواتف غوغل الأقدم مثل Pixel Fold وPixel 7 وPixel 6.



ومن المفترض أن يحصل مستخدمو الهواتف على العديد من ميزات الأمان الإضافية مع أنظمة Android 15 القادمة، كما سيحصلون على واجهات تشغيل جديد لأجهزتهم، وعلى ميزات تحسن جودة عرض الأصوات والصور والفيديوهات. (روسيا اليوم)