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تكنولوجيا وعلوم

عطل أصاب الإنستغرام في أميركا.. والآلاف يشتكون

Lebanon 24
22-03-2024 | 00:10
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أبلغ أكثر من 5000 آلاف أميركي عن عدم قدرتهم على الوصول أو استخدام تطبيق انستغرام.
 
وأفاد موقع "داون ديتكتور دوت كوم" بأن تطبيق إنستغرام التابع لميتا بلاتفورمز تعطل لدى آلاف المستخدمين يوم الخميس.
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ويقوم الموقع بتتبع حالات الانقطاع من خلال جمع تقارير حالة الخدمة من عدة مصادر، بما في ذلك البلاغات التي يرسلها المستخدمون على منصته.(سكاي نيوز عربية)


 
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