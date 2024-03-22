قريبًا.. الرسائل ستصل إلى أندرويد 15 عبر القمر الصناعي

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وصلت المعاينة الثانية للمطورين من غوغل لنظام التشغيل أندرويد 15، مما يوفر الدعم الذي طال انتظاره للاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى جانب العديد من التحسينات على المدفوعات غير التلامسية، والتفاعل مع ملفات PDF عبر التطبيقات.ووفقًا لشركة غوغل، يجب أن تكون الإصدارات التجريبية العامة متاحة للاختبار بين شهري نيسان وتموز.وتتناول أحدث معاينة للمطورين بعض المشكلات والمخاوف الأمنية التي يواجهها مستخدمو أندرويد، مثل جعل التطبيقات أكثر وعيًا بالسبب وراء عدم توفر بعض الخدمات عندما تستخدم الأجهزة اتصالًا عبر القمر الصناعي.ويعد هذا أيضًا أول تأكيد رسمي على أن أندرويد 15 قد يأتي مزودًا برسائل عبر الأقمار الصناعية.ويتضمن نظام التشغيل الجديد إشعارات ومؤشرات فضلى لشريط الحالة عندما تكون متصلًا بالأقمار الصناعية.وتسمح واجهة برمجة التطبيقات NonTerrestrialNetwork للتطبيقات بمعرفة متى تكون محدودة بالاتصال عبر الأقمار الصناعية.وتقول غوغل إن أندرويد 15 يسمح لتطبيقات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التابعة لجهات خارجية بالاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الاتصال عبر الأقمار الصناعية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)