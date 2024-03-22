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تكنولوجيا وعلوم

"آيفون 16" بحافات نحيفة

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:50
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تخطط شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون 16 بتعديلات جديدة في التصميم تتضمن تقليل سمك حافات الشاشة، وفقًا لما ذكرته مصادر في سلاسل الإمداد.

 وبحسب التسريبات، فإن الشركة تعتزم زيادة حجم الشاشة في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بنحو 0.15 إنش. وباستخدام التصميم الجديد الذي يقلل سُمك حافات الشاشة، فإن أبعاد الهاتفين ستزيد بواقع مليمتر واحد في العرض و 3 ملم في الطول فقط مقارنة بإصدارات آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

 واستطاعت آبل خفض حافات الشاشة في هواتف آيفون 16 عبر تجميع الأسلاك النحاسية الداخلية في حزمة محكمة.

 ويقال إن آبل حاولت تطبيق خفض حافات الشاشة في هواتف آيفون سابقة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب مشكلات متعلقة بالحرارة حُلّت لاحقًا بتحسين تقنيات تبديد الحرارة.

 ومن الجدير بالذكر أن آبل خلال العام الماضي خفضت حافات هواتف آيفون 15 برو باستخدام تقنية تُسمى القولبة الزائدة المنخفضة الضغط، أو LIPO، من أجل تقليص حافات الشاشة إلى 1.5 ملم مقابل نحو 2.2 ملم في الإصدارات السابقة.

 ولم تعدّل الشركة أحجام شاشات آيفون على نحو كبير منذ طرح هواتف آيفون 12 عام 2020. ومع ذلك، من المقرر أن يتغير ذلك مع هواتف آيفون 16 برو القادمة، في حين ستبقي الشركة على حجم الشاشة في الإصدارات الأساسية كما هو.

 ومن المنتظر إطلاق هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من عام 2024 الجاري، بالإضافة إلى ملحقات أخرى مثل الساعات الذكية وسماعات AirPods.

( ait news)
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