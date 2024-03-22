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تكنولوجيا وعلوم

ثردز يدخل عالم المنصات الاجتماعية غير المركزية

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:15
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دخل ثردز رسميًا إلى عالم المنصات الاجتماعية غير المركزية، إذ أعلنت ميتا أن الإصدار التجريبي لمشاركة حسابات منصتها الاجتماعية الناشئة مع المنصات غير المركزية أصبح الآن متاحًا للمستخدمين البالغين الذين يمتلكون حسابات عامة.

 ويتاح التكامل في البداية في ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان. وأعلنت ميتا في شهر ديسمبر من عام 2023 أنها كانت تختبر الميزة عبر ماستودون والشبكات الأخرى المدعومة ببروتوكول ActivityPub.

 وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن تفعيل الميزة يسمح لك بالنشر المتبادل عبر منصات اجتماعية غير مركزية أخرى، مثل ماستودون.

 وتظهر نافذة منبثقة عند الاشتراك في التكامل تشرح ماهية المنصات الاجتماعية غير المركزية.

 وتصف ميتا المنصات الاجتماعية غير المركزية بأنها شبكة اجتماعية من الخوادم المترابطة تتيح للأشخاص متابعة أشخاص آخرين عبر خوادم مختلفة لرؤية المحتوى والتفاعل معه، وذلك على غرار الطريقة التي يسمح بها البريد الإلكتروني للأشخاص بالتواصل بغض النظر عن الخدمات التي يختارونها.

 وبمجرد تشغيل التكامل، يمكن للأشخاص الموجودين عبر خوادم أخرى، مثل ماستودون، البحث عن حسابك ضمن ثردز والعثور عليه ومتابعته وعرض منشوراتك والتفاعل معها ومشاركة حسابك والإعجاب بالمشاركات وإعادة نشرها ومشاركتها مع جماهير متعددة.

 ويمنحك هذا الفرصة للتواصل مع أشخاص آخرين قد لا يكونون موجودين في ثردز، مع أنهم يستخدمون تطبيقات شبكات اجتماعية بديلة.

 وأوضحت ميتا وجود قيود في المرحلة الحالية، إذ لن تتمكن من رؤية من رد على مشاركاتك أو أعجب بها من خوادم أخرى، كما لا يمكنك أيضًا نشر المنشورات مع استطلاعات الرأي.

 وخلال مؤتمر FediForum في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت ميتا أنها تعمل على تغيير هذا الأمر.

 وبغض النظر عن العيوب، لا يزال من الجدير بالملاحظة أن ميتا تجعل ثردز جزءًا من نظام الشبكة الاجتماعية غير المركزية بعد إطلاق التطبيق قبل ثمانية أشهر فقط.

( ait news)
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