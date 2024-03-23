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تكنولوجيا وعلوم

هي نسخة من "إكس".. منصة ترامب Truth Social تُصبح شركة مساهمة

Lebanon 24
23-03-2024 | 02:00
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ستصبح شركة تروث سوشيال Truth Social التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي هي نسخة من "إكس"، شركة مساهمة عامة في الأسبوع المقبل.

وصوت المساهمون في شركة Digital World Acquisition Corp أمس الجمعة لصالح الاندماج مع مجموعة Trump Media and Technology Group، الشركة التي تقف وراء Truth Social.
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ويعد التصويت تتويجاً لمعركة استمرت لسنوات لمحاولة دمج شركة Trump Media مع شركة مساهمة عامة فيما يُعرف بصفقة SPAC. وسيتم تداول الشركة تحت مؤشر DJT بمجرد طرحها للاكتتاب العام.

ومن الممكن أن يمنح التصويت ترمب مكاسب كبيرة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار من أسهم الشركة، التي يملك ترامب حوالي 60% منها.

وقفز سعر سهم شركة Digital World Acquisition Corp بنحو 4% بعد أنباء التصويت.

هذه الثروة المحتملة لا يمكن أن تأتي في وقت أفضل بالنسبة للرئيس الأميركي السابق. حيث يكافح ترامب لتوفير الأموال لتغطية الحكم الصادر ضده بقيمة 454 مليون دولار في ولاية نيويورك كجزء من قضية احتيال مدني. ويدين ترامب أيضاً بمبلغ 83 مليون دولار إلي جين كارول، نتيجة لحكم صدر في يناير في دعوى تشهير تتعلق بالنتائج التي توصلت إليها هيئة محلفين سابقة بأن ترامب اعتدى جنسياً على كارول في غرفة ملابس بيرجدورف جودمان في التسعينيات. وتم استخدام منشورات ترمب على موقع Truth Social كدليل في قضية كانون الثاني الماضي. (العربية)

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