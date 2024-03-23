تعرّفوا إلى الفرق بين ChatGPT-4 وChatGPT-3.5 (صورة)

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هذه مقارنة لأبرز الاختلافات والمزايا لكل نسخة من منصة الذكاء الاصطناعي التي طورتها OpenAI .



الفرق بين ChatGPT-4 وChatGPT-3.5



في حال كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل أو الدراسة وتحديداً منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة ChatGPT فربما ورد في بالك تساؤل عن الفرق بين ChatGPT-4 وChatGPT-3.5، وما أبرز الاختلافات بين النسختين.هذه مقارنة لأبرز الاختلافات والمزايا لكل نسخة من منصة الذكاء الاصطناعي التي طورتها OpenAI .الفرق بين ChatGPT-4 وChatGPT-3.5

السعر

ChatGPT-3.5 هو مجاني أما ChatGPT-4 فيبلغ اشتراكه 20 دولاراً شهرياً للمستخدم. لكن يُمكن الحصول على خطط أعلى من GPT-4، عندما يتعلق الأمر بالضبط الدقيق وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لكن بالطبع أسعارها أعلى.



عدد الرسائل المسموح بها

يحدد نموذج ChatGPT-4 الأساسي (باشتراك 20 دولاراً) عدد رسائل بـ40 رسالة في الـ3 ساعات، بينما لا يحدد ChatGPT-3.5 عدداً معيناً بالنسبة لخصائصه العامة التي يقدمها.



سرعة توليد النصوص

سرعة توليد النصوص في ChatGPT-3.5 أكبر من ChatGPT-4. إذ استعرض المدون الأمريكي SavvyNik أبرز الفروقات التي لاحظها من استخدام النموذجين في فيديو مدته 20 دقيقة، وقال إن سرعة التوليد في النسخة المدفوعة أبطأ من المجانية.



وعرض المدون الذي يقدم محتوى عن برامج التكنولوجيا والبرمجة على الشاشة المدة التي أخذها كل نموذج في توليد الرسالة عندما سأل كلا النموذجين السؤال نفسه.



لذلك؛ إذا كنت تهتم بسرعة إنتاج المحتوى سيكون ChatGPT-3.5 المجاني أفضل لك استخدام النسخة المدفوعة لـ ChatGPT-4.



الدقة وجودة النص

تجد دقة أعلى في أجوبة نسخة ChatGPT-4 مقارنة بـ ChatGPT-3.5، إذ تدرب الإصدار الرابع على بيانات أكثر وأوسع نطاقاً، ولديه قوة حسابية ومعلمات أكبر، وله نافذة سياق أكبر لمدخلات المستخدم، كما أشار موقع eWeek التكنولوجي.



كما أن النسخة المدفوعة دربت على برامج تدقق في انتحال النص واحتمالات السرقة الأدبية له، وتؤدي عملاً أفضلاً فيما يتعلق بالتمييز بين النص المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي والنص المكتوب بواسطة الإنسان.



خاصية استكمال التوليد

يوفر ChatGPT-4 خاصية استكمال التوليد لإجابات الأسئلة إذا توقف دون إكمالها، بينما لا يوجد الأمر نفسه في ChatGPT-3.5، إذ يتعين إعادة التوليد من جديد أو إرسال سؤال استتباعي للحصول على باقي الإجابة.



بمعنى؛ عند السؤال عن كتابة قائمة من 90 مصطلحاً ما، وأجاب ChatGPT-4 بعدد مصطلحات أقل، يظهر حينها خيار "استكمال التوليد-Continue generating"، وهي ميزة غير متوفرة بإصدار ChatGPT-3.5.



خاصية إرفاق صور

في المربع المستخدم للكتابة في GPT-4 يوجد علامة إرفاق الصور والمستندات (Multimodality) التي تسهل إضافة صور ومستندات لاستخراج النصوص منها أو إعادة تصميمها عبر خاصية DALL-E، وهي ميزة إضافية في هذا الإصدار غير موجودة في الإصدار المجاني.



إنشاء صور وتصميمات بالذكاء الاصطناعي من النصوص المكتوبة



يتيح GPT-4 للمستخدمين تصميم وإنشاء صور وتصميمات مرئية، وتحويل النص إلى صورة أو التعديل على التصميمات بالحذف والتغيير والإضافة بفضل خاصية DALL-E. وهي ميزة أخرى غير موجودة في النسخة المجانية.



الاتصال بالإنترنت

على عكس نماذج OpenAI GPT السابقة وإصدارات ChatGPT، يمكن لمستخدمي ChatGPT-4 (خطة Plus والإصدارات الأحدث) الوصول إلى الإنترنت لقدرات تصفح محدودة، أي الوصول لبعض المعلومات عبر التصفح والبحث المباشر على الإنترنت. (عربي بوست)



