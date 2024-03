خطوة جديدة.. صحيفة تختبر "روبوت دردشة" بالذكاء الإصطناعي

Advertisement

وعلى غرار روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT أو Copilot أو Gemini، يمكن للمستخدمين توقع إجابة منسقة باللغة الطبيعية لأي شيء يريدون معرفته.ويستمد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعيAsk FT الإجابات من المعلومات التي نشرتها الصحيفة على مدار عقود من الزمن بدلًا من المصادر التي يصعب شرحها أو المصادر الخاضعة لإجراءات قانونية.وعند سؤال روبوت الدردشة عن مدير منتجات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، فإنه قدم إجابة محدثة وأشار إلى الأخبار التي انتشرت هذا الأسبوع بخصوص تعيين مايكروسوفت للمؤسس المشارك لشركة DeepMind، مصطفى سليمان، بصفته رئيسًا لفريق الذكاء الاصطناعي الجديد.وقال الروبوت: "يدير مصطفى سليمان حاليًا قسم الذكاء الاصطناعي ومنتجاته الموجهة للمستهلكين في مايكروسوفت بصفته رئيسًا لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، ويقدم تقاريره مباشرةً إلى ساتيا ناديلا. جاء سليمان من Inflection AI لتوسيع تركيز مايكروسوفت على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام الشخصي للمستهلك".ووفر الروبوت إجابات تتوافق مع مقالات فايننشيال تايمز التي حصل منها على المعلومات، وأدرج تلك المقالات في الجهة السفلية من الإجابة، كما وفر أيضًا المدة الزمنية التي كتبت فيها هذه المقالات.ويتاح روبوت الدردشة لبضع مئات من المشتركين في اشتراك FT Professional الموجه نحو محترفي الأعمال والمؤسسات.ويعتمد Ask FT حاليًا على النموذج اللغوي الكبير Claude الذي طورته أنثروبيك. ويستطيع Ask FT تقديم إجابات عن أسئلة بخصوص الأحداث الجارية، مثل مقدار التمويل الذي تلقته إنتل من حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون CHIPS، بالإضافة إلى الاستفسارات الواسعة، مثل تأثير العملة المشفرة في البيئة.ويجمع روبوت الدردشة أرشيفات فايننشيال تايمز ويلخيص المعلومات ذات الصلة مع الاستشهادات. كذلك، يجيب Ask FT أيضًا عن الأسئلة التي تتطلب بحثًا عميقًا في أرشيفات فايننشيال تايمز.وفي السياق، قالت الصحيفة: "أجرينا مجموعة كاملة من الاختبارات داخليًا واستخدمناها لتحسين كيفية توجيه النموذج وكيفية بناء التعليمات البرمجية، ونتتبع كل سؤال وإجابته في هذه المجموعة الأولى المكونة من 500 شخص، بالإضافة إلى تعليقات المستخدم".ولن يتمكن معظم المشتركين من تجربة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، إذ يظل Ask FT في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، وتواصل فايننشيال تايمز اختباره وتقييمه.