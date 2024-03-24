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تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة جداً من "واتسآب".. تهمّ الجميع من دون إستثناء!

Lebanon 24
24-03-2024 | 00:00
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يختبر تطبيق واتساب منح المستخدمين ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.

وكانت منصة واتساب أعلنت سابقاً أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.
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وبحسب موقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.
ويظهر من خلال اللقطة المأخوذة من التطبيق، مع الميزة التي يتم اختبارها، أن تطوير هذه الميزة تسير بسرعة وأن واجهتها باتت شبه مستعدة لكي يتم إطلاقها رسمياً.

استخدام الميزة
من أجل استخدام ميزة إظهار الكلمات في الملفات الصوتية - الفويس نوت- ، يجدر بالمستخدمين تنزيل 150 ميغابايت من البيانات، من أجل فتح نافذة آمنة للتواصل بين خوادم هذه الميزة والمستخدمين.
وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.
بمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.
ولا تعزز هذه الميزة وصول المستخدمين ذوي الإعاقات السمعية فقط ولكنها تلبي أيضاً احتياجات المستخدمين في البيئات الصاخبة أو الحالات التي قد لا يكون فيها الاستماع إلى الصوت ممكناً.
يشار إلى أن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم 2.24.7.8 على نظام أندرويد، ولم يتم إطلاقها بعد حتى الآن بانتظار تحسين هذه الميزة بشكل أفضل لكي تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.
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