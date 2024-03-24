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تكنولوجيا وعلوم
تعمل لـ14 يوما بشكل متواصل.. إليكم تفاصيل الساعة الذكية الجديدة من هواوي
Lebanon 24
24-03-2024
|
13:50
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أطلقت هواوي السوار الذكي Huawei Band 9 في الأسواق العالمية بمجموعة من المزايا الجذابة وتصميم خفيف الوزن وعمر بطارية أطول.
وركزت هواوي في سوارها الجديد على الراحة الكلية للمستخدم، فالسوار مصنوع كليًا من مواد لطيفة على البشرة، لا تسبب أي حساسية أو تهيج للجلد عند ارتدائه طول اليوم.
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ويتميز سوار هواوي Huawei Band 9 بشاشة من نوع AMOLED قياسها 1.47 إنش.
ويضم السوار بطارية قوية يمكنها العمل لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام المتوسط، كما يمكنها الصمود حتى 9 أيام متواصلة من الاستخدام الثقيل.
ويُقدم السوار خاصية TruSleep 4.0 الموجهة لإدارة النوم، إذ يعتني السوار بتتبع النوم من البداية إلى النهاية، ويوفر معلومات دقيقة عن النوم وجودته وزمن الاستغراق في النوم.
ويحتوي السوار الذكي على أكثر من 100 برنامج مختلف للتمارين الرياضية، ومن ثَم سيوفر للمستخدمين معلومات مفصلة ودقيقة فيما يتعلق بلياقتهم البدنية.
ويأتي سوار Huawei Band 9 بخمسة ألوان جذابة، هي الأزرق والوردي والأصفر والأبيض والأسود. ولا توجد معلومات حول سعر Huawei Band 9 وموعد توفره في الأسواق حتى الآن. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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