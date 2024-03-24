بين Gemini Advanced و Microsoft Copilot Pro.. اكتشف من الأفضل

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توفر كل من غوغل ومايكروسوفت إصدارات مجانية من روبوتات الدردشة الخاصة بها، لكن الإصدارات المدفوعة توفر مزايا أكثر من الإصدارات المجانية؛ إذ توفر جوجل روبوت الدردشة Gemini Advanced الذي يقترن بخدمات Google One AI Premium والذي يُعد منافسًا قويًا لروبوت Copilot Pro من مايكروسوفت.يتوفر كل من Gemini Advanced و Microsoft Copilot Pro بالسعر نفسه؛ إذ يمكنك الاشتراك في أي من الإصدارين بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا والوصول إلى مزايا متقدمة لا توفرها الإصدارات المجانية من كلا الروبوتين.أولا، توفر غوغل نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين لتجربة استخدام Gemini Advanced قبل دفع قيمة الاشتراك، وأما مايكروسوفت فتوفر نسخة تجريبية مجانية من Copilot Pro لمدة شهر.الاشتراك في أي من الخدمتين سهل ولا يتطلب سوى توفر حساب في جوجل لتتمكن من الاشتراك في Gemini Advanced، وستحتاج إلى حساب في مايكروسوفت إذا أردت الاشتراك في Copilot Pro.ثانيًا، يُعدّ Gemini Advanced من أبرز وأحدث روبوتات الذكاء الاصطناعي، وقد وحدّت جوجل روبوت الدردشة Bard ومساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات الإنتاجية Duet تحت اسم Gemini في فبراير.وروبوت الدردشة Gemini Advanced هو الإصدار المأجور من هذا الروبوت، ويعتمد على النموذج اللغوي Gemini Ultra 1.0، ويُعدّ هذا الروبوت مثاليًا للمهام المرتبطة بالبرمجة، والتفكير المنطقي، وغيرها من المهام المعقدة، ومن أبرز مزايا هذا الروبوت أنه لا يوجد حد لعدد الردود المسموح بها في المحادثة الواحدة.وتركز غوغل في الإنتاجية، لذلك ستضيف Gemini Advanced إلى تطبيقات Workspace الخاصة بها، ومنها: Gmail و Docs و Slides و Meet؛ مما يسمح بتسريع إنجاز المهام المختلفة.ويدعم Gemini Advanced أيضًا مزية تسمى الإضافات، تتيح لك القيام بالعديد من المهام عندما تكون في تطبيق روبوت الدردشة.ويعتمد روبوت Copilot Pro وهو الإصدار المأجور من روبوت Copilot على النموذجين اللغويين GPT-4 و GPT-4 Turbo؛ مما يُتيح للمستخدمين الحصول على استجابات دقيقة وسريعة، كما يستفيد مستخدمو Copilot Pro من مزايا مساعد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الإنتاجية والإبداع من مايكروسوفت.فقد ضمّنت مايكروسوفت Copilot Pro في العديد من تطبيقات Office، مثل: Outlook و Word و Excel و PowerPoint و OneNote، ويمتاز هذا الروبوت بتكامله مع تطبيقات Microsoft 365، وهو مثالي للمساعدة في مهام البرمجة، ويمكنه توليد الصور الاحترافية اعتمادًا على النموذج اللغوي DALL-E 3.(البوابة العربية للأخبار التقنية)