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تكنولوجيا وعلوم
خاتم سامسونغ الذكي يساعد على تحسين النظام الغذائيّ.. كيف؟
Lebanon 24
24-03-2024
|
17:16
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للمساعدة في تحسين العادات الغذائية طُوّرت العديد من تطبيقات تتبع النظام الغذائي المناسبة للأجهزة القابلة للارتداء، ومنها: الخواتم الذكية، وأبرز الشركات التي تركز في هذا الهدف هي شركة سامسونغ؛ إذ ستطلق خاتمها الذكي الأول Galaxy Ring في وقت قريب، وتسعى الشركة إلى إتاحة تطبيق Samsung Food لمستخدمي الخاتم لمساعدتهم في إنشاء خطط غذائية وتتبع البيانات الصحية.
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تعمل شركة سامسونغ على إدماج Galaxy Ring مع تطبيق Samsung Food الذي طورته شركة Whisk، وهو تطبيق لتخطيط الوصفات والوجبات الغذائية المتنوعة استحوذت عليه شركة سامسونغ في عام 2023.
يمكن لمُستخدمي خاتم سامسونغ Galaxy Ring الذكي، الاستفادة من تطبيق Samsung Food لإنشاء الخطط الغذائية وتعرّف الوصفات الصحية الجديدة، وتسجيل البيانات المتعلقة بعاداتهم الغذائية لتحسينها بمرور الوقت.
كما يمكن أن يساعدك استخدام الخاتم الذكي وتطبيق Samsung Food في تطوير نظام غذائي مناسب لاحتياجاتك الخاصة، ومشابه للأنظمة التي يُعدها اختصاصي التغذية. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام هذا التطبيق بديلًا للعلاج الطبي أو في الحالات التي تحتاج إلى تخطيط غذائي علاجي يتطلب تدخل اختصاصي التغذية.
من ناحية أخرى، سيساعد تتبع النظام الغذائي والنشاط البدني والمؤشرات الصحية باستخدام جهاز واحد قابل للارتداء وهو خاتم Galaxy Ring في تحسين نمط الحياة بنحو عام، وتعزيز الصحة.
وستطلق شركة سامسونج خاتمها الذكي Galaxy Ring قبل نهاية عام 2024، ولكنها لم تقدم موعدًا محددًا، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تطرح الخاتم خلال شهر يوليو القادم عند طرح الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي (Galaxy Z Fold 6).(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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