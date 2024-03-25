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تكنولوجيا وعلوم
عدد مستخدمي "إكس" يتراجع عالمياً
Lebanon 24
25-03-2024
|
05:24
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كشف تقرير جديد، تراجعاً في عدد المستخدمين النشطين يومياً لمنصة "إكس" الاجتماعية، بعد ما يزيد عن عام من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الشركة.
وبحسب بيانات نقلتها شبكة NBC NEWS الأميركية عن Sensor Tower، فإن منصة "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، وصل معدل استخدامها اليومي إلى 27 مليون مستخدم في شباط الماضي داخل الولايات المتحدة، وذلك بمعدل انخفاض 18% على أساس سنوي عن نفس الفترة في 2023.
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وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين النشطين يومياً على "إكس"، تراجع بنسبة 23% منذ تشرين الثاني 2022، وهو الشهر الذي أتم خلاله ماسك، صفقة استحواذه على المنصة الاجتماعية، والتي كانت قيمتها 44 مليار دولار.
موجة التراجع التي تضرب "إكس" لم تكن على مستوى الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت للمستوى العالمي، إذ انحدر مستوى عدد المستخدمين النشطين يومياً إلى 174 مليون مستخدم في شباط الماضي، بمعدل انخفاض 15% على أساس سنوي.
ومنذ صفقة الاستحواذ، ومنحنى الانخفاض في تزايد، ما عدا شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في عدد المستخدمين النشطين، ومن ثم عاد المعدل إلى الانخفاض من جديد.ايل
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