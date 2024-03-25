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تكنولوجيا وعلوم

عن مخزون ذواكر HBM3E.. ماذا قالت ميكرون؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 06:45
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حققت شركة ميكرون ربحًا كبيرًا لكونها أول شركة تشحن ذواكر عرض النطاق الترددي العالي HBM3E إلى الأسواق.

فقد كشفت الشركة عن تمكنها من بيع مخزونها من ذاكرة HBM3E لعام 2024، وفي الوقت نفسه حُجز معظم إنتاجها لعام 2025.
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وقد استخدمت إنفيديا ذاكرة ميكرون HBM3E مع وحدتي معالجة الرسوم H200 و GH200، لذلك يبدو أن شركة ميكرون ستكون المورد الرئيسي لوحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Blackwell.

وستستخدم وحدة معالجة الرسوم إنفيديا H200، الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء، ست حزم من ذاكرة HBM3E، لتعمل البطاقة بحجم ذاكرة قدره 141 جيجابايت.

وقد حققت طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي أرقامًا قياسيةً في العام الماضي، ويبدو أنها ستظل مرتفعة هذا العام أيضًا. ويعتقد بعض المحللين أن وحدتي معالجة الرسوم A100 و H100 استحوذتا على نسبة تصل إلى 80% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي في عام 2023.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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