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تكنولوجيا وعلوم

ذاكرة جديدة من سامسونغ ستبصر النور في 2027.. هذه هي

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:45
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تعمل شركة سامسونغ على تطوير الجيل القادم من حلول التخزين السريع والفعال وهي حزمة ذاكرة UFS 5.0.

وUFS هي فئة من الذاكرة غير المتطايرة المستخدمة في العديد من الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك في بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
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ويُمكن أن تصل حزمة UFS 5.0 إلى عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 10 جيجابايت/ الثانية.

وتتزايد متطلبات التخزين تدريجيًا مع مرور كل عام، والآن، مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في مختلف التطبيقات والأجهزة، هناك ضغط إضافي على الشركات لتطوير مكونات يمكنها تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) بكفاءة.

ويبدو أن سامسونج تتجاوز حدود تقنية التخزين الحالية، إذ تظهر صورة نشرها حساب Revegnus، على منصة X، أن حزمة ذاكرة UFS 5.0 قيد التطوير حاليًا، ولكن إطلاقها لن يحدث قبل عام 2027.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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