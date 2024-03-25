Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بتطور كبير.. الذكاء الإصطناعي بات يفهم المشاعر والأحاسيس

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1179080-638469764830405862.jpg
Doc-P-1179080-638469764830405862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد خبراء في معهد "ماكس بلانك" الألماني، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت في المساعدة بالتعرف على مشاعر الآخرين، وفهم أفضل للمشاعر التي يعبر عنها أصحابها.

وقال الباحث في المعهد هانس دايمرلينغ؛ إنه "يمكن تدريب تقنيات التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، من أجل التعرف على المشاعر، عبر تحليل مسامع صوتية مدتها لا تزيد عن ثانية ونصف".
Advertisement

وأضاف دايمرلينغ أن "هذه التقنيات حققت مستوى من الدقة في التعرف على المشاعر، يماثل دقة البشر عندما يتعلق الأمر برصد مشاعر المرح أو الغضب أو الحزن أو الخوف أو المشاعر المحايدة في أثناء الحديث".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:49 | 2024-03-25
09:46 | 2024-03-25
07:45 | 2024-03-25
06:45 | 2024-03-25
05:49 | 2024-03-25
05:24 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24