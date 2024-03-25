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تكنولوجيا وعلوم
بتطور كبير.. الذكاء الإصطناعي بات يفهم المشاعر والأحاسيس
Lebanon 24
25-03-2024
|
09:05
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أكد خبراء في معهد "ماكس بلانك" الألماني، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت في المساعدة بالتعرف على مشاعر الآخرين، وفهم أفضل للمشاعر التي يعبر عنها أصحابها.
وقال الباحث في المعهد هانس دايمرلينغ؛ إنه "يمكن تدريب تقنيات التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، من أجل التعرف على المشاعر، عبر تحليل مسامع صوتية مدتها لا تزيد عن ثانية ونصف".
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وأضاف دايمرلينغ أن "هذه التقنيات حققت مستوى من الدقة في التعرف على المشاعر، يماثل دقة البشر عندما يتعلق الأمر برصد مشاعر المرح أو الغضب أو الحزن أو الخوف أو المشاعر المحايدة في أثناء الحديث".(عربي21)
المصدر: عربي21
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