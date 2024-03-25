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تكنولوجيا وعلوم

الصين تمنع استخدام رقائق "انتل"

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:49
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أعلنت الصين إرشادات توجيهية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص التدريجي من الرقاقات الأمريكية المُستخدمة في أجهزة الحاسوب والخوادم الحكومية، وهي تحظر على نحو فعال الرقاقات التي تنتجها شركات إنتل و AMD، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
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وأفاد التقرير بأن تلك الإرشادات دخلت الآن حيز التطبيق، وستؤثر أيضًا في نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت وبرامج قواعد البيانات الأجنبية الصنع؛ لأن الصين تفضل البدائل المحلية الصنع.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن المنظمات الحكومية على المستويات العليا في المدن والبلدات صدرت لها أوامر بشراء معالجات وأنظمة تشغيل “آمنة وموثوقة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن أشباه الموصلات هي ركن أساسي في الحرب التقنية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تشكل الرقاقات المكونات الحيوية في كافة الأجهزة من الهواتف الذكية إلى المعدات الطبية والعسكرية.(البوابة العربية للأخبارالتقنية)
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