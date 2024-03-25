آيفون 16 المنتظر سيحمل مزايا جديدة.. إليكم أبرزها

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تخطط آبل لإجراء ترقيات ملحوظة في الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين في هواتف آيفون 16 القادمة، حتى تتناسب مع المزايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته آخر التسريبات.ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الأساسية من هواتف آيفون 16 بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت أو مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو كلاهما معًا، وذلك لمنح الذكاء الاصطناعي المساحة الكافية للعمل على نحو مناسب.وتُعد تلك الترقيات مهمة مقارنةً بالإصدارات الأساسية من هواتف آيفون 15 التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجابايت، ومساحة تخزين قدرها 128 جيجابايت.ووفقًا لتقارير حديثة، فإن زيادة سعة الذاكرة العشوائية في هواتف آيفون 16 الأساسية قد يكون أمرًا مؤكدًا حتى تتناسب مع عمل الذكاء الاصطناعي، في حين يتوقع آخرون أن الشركة تخطط للاعتماد على ذاكرة التخزين (NAND flash) بدلاً من الذاكرة العشوائية فيما يتعلق بمهام الذكاء الاصطناعي.وتسعى الشركة إلى توفير أكبر قدر من الخصوصية والأمان لعملائها عبر تنفيذ جزء كبير من أعمال الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة دون الحاجة إلى رفع البيانات إلى خوادم الإنترنت.(البوابة العربية للأخبار التقنية)