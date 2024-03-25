بعد 112 ساعة من الطيران.. القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" يدخل إلى مداره

Advertisement

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم، عن دخول القمر الاصطناعي التتبعي الصيني "تشيويه تشياو-2" إلى مداره حول القمر بنجاح.وذكرت الهيئة، في بيان، أنه بعد حوالي 112 ساعة من التحليق، بدأ القمر الاصطناعي في أداء عملية الكبح بالقرب من القمر على مسافة نحو 440 كيلومترا من سطح القمر، ودخل مداره حول القمر بسلاسة بعد 19 دقيقة.وأوضحت أنه من خلال تعديل ارتفاع وميل المدار حول القمر، سيدخل "تشيويه تشياو-2" إلى مداره المحدد حول القمر، وسيجري اختبار الاتصالات مع المسبارين القمريين "تشانغ آه-4 وتشانغ آه-6" كما هو مخطط له.(وكالة الأنباء القطرية)